BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mardi matin 10 mars 2020



- Coronavirus : La Réunion reste au stade 1, les rassemblements de plus de 1.000 personnes interdits

- Coronavirus: le ministre de la Culture contaminé mais "en forme"

- Judo : Imbroglio autour de l'absence de Ruddy Pinchard aux championnats de France

- Opérations de démoustication au Port

- La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie et des températures à la baisse

Coronavirus : La Réunion reste au stade 1, les rassemblements de plus de 1.000 personnes interdits

Aucun cas de coronavirus n'est recensé à La Réunion. Comme l'ensemble des territoires des outre-mer, l'île en alerte de stade 1. Comme partout en France l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes s'applique à tous les événements "à l'exception des manifestations qui concourent à la continuité de la vie de la Nation (concours, examens, etc..)". Ces décisions ont été confirmées ce lundi 9 mars 2020 au cours d'une réunion de la "Task Force Interministérielle dédiée aux territoires d'outre-mer e(...) composée de l'ensemble des départements ministériels. À titre exceptionnel, elle a aussi associé les préfets des 5 départements et régions d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon" indique le ministère des outre-mer

Coronavirus: le ministre de la Culture contaminé mais "en forme"

Le ministre de la Culture Franck Riester a été contaminé par le nouveau coronavirus, a indiqué lundi son cabinet à l'AFP, soulignant qu'il était "en forme" et à son domicile parisien. "Le ministre a été testé positivement aujourd'hui" après avoir manifesté des "symptômes", a précisé le cabinet, notant que Franck Riester avait passé plusieurs jours la semaine dernière à l'Assemblée nationale où plusieurs cas ont été confirmés.

Judo : Imbroglio autour de l'absence de Ruddy Pinchard aux championnats de France

Le judoka Ruddy Pinchard se retrouve au milieu d'une bien malheureuse mésentente entre son club du Dojo Dionysien et la Ligue de judo de La Réunion. Une bisbille qui lui a peut-être coûté une participation aux championnats de France juniors le week-end dernier. Explications

Opérations de démoustication au Port

L'épidémie de dengue se poursuit sur la commune du Port. L'ARS a ainsi décidé de renforcer les traitements dans les quartiers où des cas supplémentaires ont été signalés. (Photo rb/www.ipreunion.com)

La pa Météo France i di, sé zot i di – De la pluie et des températures à la baisse

Matante Rosina a mis son imperméable et elle se demande si elle ne va pas mettre une petite laine. Il en discuté avec son chat Miyu et ils ont déterminé qu'il y aura encore de la pluie ce mardi 10 mars Le matou a aussi vu que les températures seront inférieures de 2 à 3 degré par rapport à la normale. C'est vrai chez vous ?