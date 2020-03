Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

Ce mercredi 11 mars 2020, le paquebot Costa Mediterranea sera de retour à La Réunion après une première escale le 26 février dernier. Parmi les 2.500 personnes à bord, 300 Réunionnais sont présents. Le navire n'a pas pu accoster à Madagascar et aux Seychelles. "(Le) navire Costa est arrivé la semaine dernière, et bien qu'il ait été autorisé à accoster près de Praslin - la deuxième île la plus peuplée - personne n'a été autorisé à débarquer" indique la Seychelles News Agency. Les vacanciers n'ont donc pas posé le pied à terre depuis plus d'une semaine, quand ils ont pu débarquer à Maurice le 28 février. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

