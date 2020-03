Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Du 23 février au 1er mars 2020, 218 nouveaux cas de dengue ont été confirmés. "L'épidémie se poursuit avec un nombre de cas en augmentation et toujours essentiellement concentré dans le sud de l'île, et notamment à Saint-Louis. Le nombre de passages aux urgences et d'hospitalisations sont également en augmentation" note la préfecture dans un communiqué publié ce mardi 10 mars 2020. "Dans ce contexte de début d'épidémie, la participation active des Réunionnais est essentielle dans la mise en oeuvre des mesures de prévention, pour limiter l'extension du virus" souligne le préfet (Photo rb/www.ipreunion.com)

