Une magistrate ayant exercé à La Réunion est accusée de s'être mariée avec son ex-compagnon sans son consentement en fournissant de faux documents afin de l'empêcher de refaire sa vie, rapporte Europe 1 ce mardi 10 mars 2020. C'est à la mairie de Saint-Denis qu'aurait eu l'union entre elle et un complice, qui s'est fait passer pour son ex. Sa fille serait elle aussi complice. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Ancienne conseillère justice auprès d'une ministre il y a quelques années, la juge de 58 ans n'aurait pas supporté d'apprendre que son compagnon, avocat, l'avait quittée pour la sœur de cette ministre" explique Europe 1. Elle aurait alors décidé d'empêcher son ancien compagnon de refaire sa vie, en l'épousant à son insu.



Pour se faire, elle aurait fourni de faux papiers, pouvant donc se marier "en toute légalité en mars 2019 à Saint-Denis, où elle était alors en fonction" rapportent nos confrères de métropole.



Mais quelques semaines plus tard, elle est à nouveau mutée dans les Hauts-de-Seine (Ile de France), où vit toujours son ancien compagnon. "Dans le microcosme judiciaire, l’annonce de leur récent mariage s’est propagée jusqu’aux oreilles de l’intéressé qui n’était au courant de rien. L’avocat est alors tombé des nues en découvrant qu’il était officiellement marié, sans jamais avoir consenti à cette union" relate Europe 1.

Une enquête est rapidement ouverte par la police judiciare à Nanterre, et les trois complices sont placés en garde à vue le 11 décembre. Après deux jours, ils ont été déférés devant le procureur qui a ouvert une information judiciaire. "L’affaire ne pouvant pas être instruite dans les Hauts-de-Seine car la magistrate visée y est en poste, le dossier a été dépaysé au tribunal de Versailles où le trio a été mis en examen" continue nos confrères.



La magistrate est poursuivie pour "faux et usage de faux en écriture publique ou authentique par personne dépositaire de l’autorité publique" et "obtention et usage de faux documents administratifs". Elle risque 15 ans de réclusion et 225.000 euros d’amende.

