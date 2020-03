Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Les précipitations survenues depuis ce lundi 9 mars 2020 ont entraîné un maintien des niveaux d'eau sur le secteur Est, notamment sur les bassins versants de la rivière des Roches et la rivière des Marsouins. Ces deux rivières sont donc maintenues en vigilance crues jaune ce mardi. "L'ensemble des bassins versants de l'Est pourrait cependant rester sensible et réactif à une reprise des précipitations" souligne par ailleurs le bulletin Vigicrues Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

