BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 11 mars 2020



- Coronavirus : le Costa Mediterranea revient au port-est avec 300 Réunionnais à bord

- Foot : le coronavirus annule le match entre la Saint-Pierroise à la Sainte-Marienne

- Sondage - Coronavirus : craignez-vous de vous rendre au bureau de vote dimanche ?

- Un concert hommage à Johnny Hallyday le 21 mars

- La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie, du vent et une mer agitée

Coronavirus : le Costa Mediterranea revient au port-est avec 300 Réunionnais à bord

Le paquebot de croisière Costa Mediterranea est de retour à La Réunion. Il accostera ce mercredi matin 11 mars 2020 au port-est, avec à son bord 2.600 personnes, dont 300 Réunionnais. Refoulé des Seychelles et de Madagascar, le navire a été autorisé à accoster à La Réunion après le recensement de l'équipage et des vacanciers à son bord." Les passagers ou membres d'équipage de nationalité italienne ou chinoise ayant rejoint la croisière ont embarqué depuis plus de 14 jours, avant cette escale à La Réunion" précise le Grand port maritime. Les passagers n'ont pas pu débarquer depuis le 28 février, lorsque le navire avait fait escale à Maurice après une escale de deux jours à La Réunion. Imaz Press sera en live pour l'arrivée du bateau, suivez-nous

Foot : le coronavirus annule le match entre la Saint-Pierroise à la Sainte-Marienne

Alors que les cas de coronavirus continuent de se multiplier en Métropole, La Réunion reste pour l'instant épargnée en ce mercredi 11 mars 2020. Cependant, le territoire reste soumis aux mêmes règlementations, et certains événements prévus pour les semaines à venir vont être reportés, voire annulés. Cela est notamment le cas pour le football. Le trophée des champions qui devait opposer la Saint-Pierroise à la Sainte-Marienne ce samedi 14 mars 2920 est annulé. Imaz Press fait le point sur les changements à prévoir

Sondage - Coronavirus : craignez-vous de vous rendre au bureau de vote dimanche ?

Par la voix de son ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, le gouvernement annonçait dimanche 8 mars 2020 interdire les rassemblements de plus de 1000 personnes. Seuls les rassemblements de plus de 5000 personnes étaient interdits jusqu'alors. Cette interdiction s'applique à l'échelle nationale, c'est-à-dire même à La Réunion, où aucun cas de coronavirus a encore été recensé. Alors qu'approche le premier tour des élections municipales, qui aura lieu ce dimanche 15 mars, la Préfecture a tenu à rappeler que l'interdiction ne s'appliquait pas aux "des manifestations qui concourent à la continuité de la vie de la Nation. Et vous, craignez-vous de vous rendre au bureau de vote à cause du coronavirus ? C'est la question de notre sondage du mercredi

Un concert hommage à Johnny Hallyday le 21 mars

Oyez oyez fans de Johnny, réservez votre samedi 21 mars. Un concert en hommage au chanteur disparu il y a plus deux deux maintenant est organisé sur la scène du Téat de Saint-Gilles. Seize musiciens de La Réunion dont 10 chanteurs seront réunis sur scène pour vous faire revivre les plus grands tubes de l'artiste. Un concert en coproduction avec Hémisphère sud production et en coréalisation avec l'association Téat Réunion. (Photo d'illustration)

La pa Météo France i di, sé zot i di – De la pluie, du vent et une mer agitée

Bon c'est décidé, Matante Rosina va mettre à l'abri Nounette sa poule et Miyu son chat, elle a vu dans le fond de son jardin qu'il y aura toujours des averses ce mercredi 11 mars 2020. Elle a aussi que des rafales de vent accompagneront la pluie et que la mer sera agitée. Et chez vous, comment se passe les choses ?