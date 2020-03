Publié il y a 21 minutes / Actualisé le Lundi 09 Mars à 06H23

Bon c'est décidé, Matante Rosina va mettre à l'abri Nounette sa poule et Miyu son chat, elle a vu dans le fond de son jardin qu'il y aura toujours des averses ce mercredi 11 mars 2020. Elle a aussi que des rafales de vent accompagneront la pluie et que la mer sera agitée. Et chez vous, comment se passe les choses ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

