Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

Suite à la propagation de l'épidémie du Covid-19 en France depuis fin janvier 2020, la compagnie Corsair suit en temps réel l'évolution de la situation sanitaire mondiale. A ce jour, aucune restriction n'a été émise par les autorités françaises et internationales vers les destinations opérées par la compagnie. Toutefois, afin de permettre à ses clients de se déplacer dans des conditions optimales et de programmer sereinement leurs voyages, Corsair s'adapte à la situation et propose à ses clients de modifier sans frais ou de reporter leurs vols. Nous publions ici le communiqué de la compagnie. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

