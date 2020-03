Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Oyé oyé fans de Johnny, réservez votre samedi 21 mars. Un concert en hommage au chanteur disparu il y a plus deux deux maintenant est organisé sur la scène du Téat de Saint-Gilles. Seize musiciens de La Réunion dont 10 chanteurs seront réunis sur scène pour vous faire revivre les plus grands tubes de l'artiste. Un concert en coproduction avec Hémisphère sud production et en coréalisation avec l'association Téat Réunion. (Photo d'illustration)

