BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce jeudi matin 12 mars 2020



Coronavirus : un cas à La Réunion, 32 personnes "co-exposées"

Le tout premier cas réunionnais avéré de coronavirus a été annoncé ce mercredi 11 mars 2020 par la préfecture. Il s'agit d'un Réunionnais de 80 ans, de retour d'un voyage aux États-Unis, et qui a transité par Paris avant son retour sur l'île. Selon la préfecture, son état de santé ne présente pas de signe de gravité. Il était cependant accompagné de son épouse et de 32 autres Réunionnais avec qui il a réalisé une croisière aux Bahamas (Caraïbes). Toutes ces personnes, désormais considérées comme "co-exposées" doivent être dépistées. L'île reste en stade 1 pour le moment et l'heure n'est pas à la panique. Depuis le début de l'épidémie, 2.281 cas confirmés, dont 12 dans les outre-mer, sont recensés dans toute la France

Organisation mondiale de la santé qualifie le coronavirus de "pandémie"

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié mercredi l'épidémie du Covid-19, qui a contaminé plus de 110.000 personnes dans le monde depuis fin décembre, de "pandémie", mais a assuré qu'elle pouvait "être contrôlée". Une pandémie est une épidémie qui s'étend au monde entier et qui frappe une part particulièrement importante de la population mondiale.

Coronavirus: Trump suspend tous les voyages de l'Europe vers les Etats-Unis pour 30 jours

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi la suspension pour 30 jours de tous les voyages depuis l'Europe vers les Etats-Unis afin d'endiguer l'épidémie de nouveau coronavirus qui a de nouveau affolé les marchés financiers.

Les pharmacies vidées de leurs stocks de gels hydroalcooliques et de masques

Les pharmacies sont elles aussi victimes du coronavirus. Depuis quelques jours, voire quelques semaines pour certaines enseignes, plus aucune trace de gel hydroalcoolique ou de masques chirurgicaux dans leurs rayons.

TCO : Terr'O Naturel revient pour sa troisième édition

La troisième édition de Terr'O Naturel aura lieu du vendredi 20 mars au samedi 11 avril 2029 dans les cinq commune du Territoire de la côte Ouest (TCO - La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu). Plusieurs animations sont prévues pendant trois semaines autour du thème "Ensemble cultivons l'avenir !". Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO

Météo France annonce de la pluie, de la houle et un mer agitée

Matante Rosina a bien regardé : il va encore pleuvoir ce jeudi 12 mars 2920. Les averses arroseront l'ensemble de l'île et la mer sera agitée par une forte en raison d'une houle de Sud-Est. tout cela est vrai chez vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)