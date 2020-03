Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Le groupe E. Leclerc tient une conférence de presse, ce jeudi 12 mars 2020, pour rendre compte des engagements formulés sur la baisse des prix, à l'automne dernier. L'enseigne de grande distribution avait annoncé se pencher sur la question de la vie chère et du pouvoir d'achat, au coeur notamment des revendications des Gilets jaunes, et préoccupation majeur des Réunionnais avec la perspective du rachat de Vindémia par le groupe Bernard Hayot. Pascal Thiaw-Kine, représentant de Michel Edouard Leclerc à la Réunion, et Fabrice Noël, directeur général du groupe sur l'île, présentent les actions concrètes pour une baisse des prix significative. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

