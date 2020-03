BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 13 mars 2020



Coronavirus : les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités fermés jusqu'à nouvel ordre

Son allocution était attendue : Emmanuel Macron s'est exprimé sur l'épidémie de coronavirus-covid 19 qui touche la planète de plein fouet. Il a notamment annoncé la fermeture jusqu'à nouvel ordre des crèches, des écoles, des collèges, des lycées et des universités. Plusieurs autres mesures ont été annoncées pour freiner le virus qui a déjà contaminé près de 3.000 personnes dont quatre à La Réunion

Coronavirus : quatre cas confirmés à La Réunion, dont trois à bord du même bateau

La Réunion affiche quatre cas de coronavirus avérés sur son sol. La Préfecture et l'Agence régionale de santé ont donné de plus amples précisions sur le profil de trois d'entre elles ce jeudi 12 mars 2020. Le dernier cas a été confirmé en fin de journée, après le point des autorités. Parmi ces cas avérés, trois personnes voyageaient ensemble à bord d'un même paquebot de croisière dans les Caraïbes tandis que la dernière est une femme de 38 ans qui rentre d'un séjour en Métropole.

Non la Covid-19 ce n'est pas "comme une grosse grippe"

La Covid-19, maladie provoquée par le nouveau coronavirus, est souvent comparée à la grippe. Même si les symptômes sont proches, les deux virus sont pourtant bien différents. Le coronavirus montre un taux de mortalité légèrement plus élevée. Contrairement à la grippe, il n'y a pas de vaccin contre le coronavirus. Certes il ne faudrait pas tomber dans la psychose, mais dire que le coronavirus est une "grosse grippe" est complètement faux. Explications.

Coronavirus : les idées reçues qui circulent sur internet, L'OMS démêle le vrai du faux

"Non la cocaïne ne protège pas contre le Covid-19". Ce démenti publié, le week-end dernier, par le ministère des Solidarités et de la Santé a de quoi faire sourire. Seulement, depuis le début de la propagation du coronavirus, beaucoup de fausses informations, insolites ou inquiétantes, prolifèrent sur les réseaux sociaux et ailleurs. Pour tordre le cou à ces idées reçues, l'Organisation Mondiale de la Santé a tenté de les regrouper et trier le vrai du faux. Tour d'horizon

La pa Météo France i di, sé zot i di – Les averses sont majoritaires



Matante Rosina a regardé dans toutes les directions. Elle n'a vu que du ciel gris, des nuages et des averses. Elle a donc décidé de rester chez elle ce vendredi 13 mars 2020. Notre gramoune a aussi qu'une houle de 2,5 mètres agitera la mer. Tout cela est vrai chez vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)