Football : matches reportés

Suite au communiquée de presse du 12 mars 2020 de M. Noel Le Graet, président de la FFF, sur la suspension de l'ensemble des activités et compétitions sur le territoire suite à la crise sanitaire, la ligue réunionnaise de football décide du report à une date ultérieure de toutes les rencontres prévues ce week end.

Basketball : matches reportés

La suite au message reçu de la FFBB, la ligue réunionnaise annule à partir d'aujourd'hui toutes les rencontres des championnats séniors masculin et féminin ainsi que les catégories jeunes jusq'au 31 mars.

Volleyball : 18ème journée de championnat R1

Le comité directeur de la Ligue réuni ce matin a décidé de maintenir tous les matchs seniors R1 et R2 prévus sur ce week-end du 13 au 15 mars 2020.

Côté masculin, on doit jouer la 18ème journée de R1 vendredi et samedi soir:

St Pierre – VB2CO vendredi

St Leu – Entre Deux vendredi

Aigles blancs – RCO samedi

SDOVB – TGV samedi

Côté féminin, on jouera samedi soir:

VB2CO – RCO

Ste Marie – St Leu

St Pierre – St André

St Denis – Entre Deux

SDOVB – TGV

Athlétisme : Championnat masters

La ligue organise le championnat régional masters ce week end au stade Marc Nasseau de St Denis.

Vendredi, cela se déroulera en soirée à partir de 19h50 avec les course de 400 haies, 100m, 1500m, 400m, 5000m, 4x100m, les sauts en longueur et triple saut, les lancers de disque, poids et marteau.

Samedi, la suite de la compétition aura lieu à partir de 14h30 avec le reste des épreuves.

Cyclisme : 5ème journée de la Coupe Régionale Piste

La 5ème journée de la coupe régionale sur piste aura lieu ce samedi après midi au vélodrome de Saint-Denis. La compétition débutera à 13h00 avec au programme: le scratch, la course tempo, l'élimination puis la course aux points.

Triathlon : Aquathlon de la Possession

Initialement programmé ce dimanche à la Possession, l'aquathlon organisé par le CNPO est finalement annulé faute de participants.

Surf : Premier Challenger Serie à Manly

Le premier Challenger Serie (WQS 10000) de la saison a eu lieu cette semaine à Manly dans la banlieue de Sydney. Encore une fois, le meilleur résultat revient Johanne Defay et Jorgann Couzinet; les deux surfeurs réunionnais s'arrêtent en 8èmes de finale, à la porte des quarts.

Defay venait pour lancer sa saison et se remettre dans le rythme avant la première échéance du World Tour sur la Gold Coast. Elle a pu voir que le travail des dernières semaines portait ses fruits avec des bonnes séries au 2nd tour où elle élimine notamment l'autre Réunionnaise, Cannelle Bulard. Au 3ème tour, Defay domine à nouveau sa série avant de s'incliner au 4ème tour dans des très petites conditions.

De son côté, Couzinet venait se rassurer après sa blessure contractée à la Réunion en janvier. Sans surf pendant quelques semaines, la reprise était plutôt réussie pour le Réunionnais qui bien géré ses séries tout au long de la compétition, élimiant au passage l'autre Réunionnais Maxime Huscenot au 3ème tour. Il s'inclinera finalement au 5ème tour, avec le plus petit total du jour face à Michael Dunphy.

Surf : La WSL annule la 1ère manche du World Tour

L'information n'a pas encore été rendue publique mais nous le savons de source sûre : la première manche du World Tour, programmée comme tous les ans à Snapper sur la Gold Coast australienne, n'aura pas lieu ! Programmée à partir du 26 mars, l'épreuve est tout simplement annulée à cause de l'épidémie de covid-19. Certe, l'Australie n'est pas encore touchée mais les décisions du gouvernement américain ces dernières 24 heures ont obligé la WSL (société américaine) à revoir ses plans. Pour le moment, nous ne savons pas si la 2ème manche prévue du 8 au 18 avril au sud de Melbourne aura lieu... mais la WSL vient d'officialiser l'annulation du 2ème épreuve WQS 10000 de la saison qui devait avoir lieu la semaine prochaine en Nouvelle Zélande.

