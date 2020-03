Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 23 heures

Toujours dans l'idée de promouvoir l'équitation pour tous et pour une quatrième édition, l'Amicale des Cavaliers de l'Est et l'écurie Thermea, accueilleront des cavaliers et coachs d'autres pays pour un échange autour du cheval et de l'équitation, ainsi que les clubs de La Réunion lors de la Rencontre Equestre Internationale 2020 le samedi 14 et le le dimanche 15 mars 2020. Le but dynamiser les échanges sportifs et culturels entre les clubs de La Réunion et d'ailleurs, découvrir d'autres horizons, échanger nos savoir-faire et traditions.

