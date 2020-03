Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La tempête tropicale modérée Herold se trouve ce samedi 14 mars à midi à 775 km des côtes réunionnaises, et est quasi-stationnaire. "Coincé entre une dorsale subtropicale au sud-ouest et une autre a l'est, le système va connaitre un déplacement lent et erratique au cours des prochaines 24h avant que la dorsale au sud ne s'efface" explique le bulletin de Météo France. (Photo Mtotec)

