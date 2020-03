Les un an du collectif mondial et du collectif local YFC approchent à grands pas. À cette occasion, le collectif a décidé d'organiser une manifestation dans la ville de Saint-Pierre ce samedi 14 mars 2020. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"1 année plus tard, nous revendiquons toujours le droit à un avenir juste, équitable et paisible pour TOUS.TES, et nous allons une fois de plus tenter, avec vous, d'impacter le plus grand nombre !" explique le collectif.

Le rendez-vous est donné à 9 heures 30 sur le front de mer de Saint-Pierre. Le cortège se dirigera ensuite vers le centre-ville. Un concert est organisé pour clotûrer la marche.

