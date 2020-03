Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 9 mars au vendredi 13 mars 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 9 mars - Saint-Leu : un homme tué à coups de barre de fer

* Mardi 10 mars - Coronavirus: les réunions électorales maintenues à La Réunion

* Mercredi 11 mars - Coronavirus : le Costa Mediterranea revient au port-est avec 300 Réunionnais à bord

* Jeudi 12 mars - Un cas à La Réunion de coronavirus à La Réunion, 32 personnes "co-exposées"

* Vendredi 13 mars - Coronavirus : les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités fermés jusqu'à nouvel ordre

Un homme a été tué dans une violente bagarre qui a eu lieu ce dimanche après-midi à Saint-Leu. La victime a été frappé à coups de barre de fer. C'est un différent de voisinage entre deux membres d'une même famille qui a dégénéré. La bagarre s'est produite en pleine rue. Des coups auraient été portés par les deux protagonistes. L'auteur présumé des faits mortels, qui serait le beau-fils de la victime, a reçu un coup de sabre à l'épaule. Il a été interpellé. Les motifs de la dispute n'ont pas encore été déterminés

Aucun cas de coronavirus n'est recensé à La Réunion. Comme l'ensemble des territoires des outre-mer, l'île en alerte de stade 1. Comme partout en France l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes s'applique à tous les événements "à l'exception des manifestations qui concourent à la continuité de la vie de la Nation (concours, examens, etc..)". Dans ce cadre toutes les réunions électorales sont autorisées et restent maintenues. Ces décisions resteront en vigueur au moins jusqu'au 15 avril 2020. Elles ont été confirmées ce lundi 9 mars 2020 au cours d'une réunion de la "Task Force Interministérielle dédiée aux territoires d'outre-mer e(...) composée de l'ensemble des départements ministériels. À titre exceptionnel, elle a aussi associé les préfets des 5 départements et régions d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon" indique le ministère des outre-mer

Le paquebot de croisière Costa Mediterranea est de retour à La Réunion. Il accostera ce mercredi matin 11 mars 2020 au port-est, avec à son bord 2.600 personnes, dont 300 Réunionnais. Refoulé des Seychelles et de Madagascar, le navire a été autorisé à accoster à La Réunion après le recensement de l'équipage et des vacanciers à son bord." Les passagers ou membres d'équipage de nationalité italienne ou chinoise ayant rejoint la croisière ont embarqué depuis plus de 14 jours, avant cette escale à La Réunion" précise le Grand port maritime. Les passagers n'ont pas pu débarquer depuis le 28 février, lorsque le navire avait fait escale à Maurice après une escale de deux jours à La Réunion. Imaz Press sera en live pour l'arrivée du bateau, suivez-nous

Le tout premier cas réunionnais avéré de coronavirus a été annoncé ce mercredi 11 mars 2020 par la préfecture. Il s'agit d'un Réunionnais de 80 ans, de retour d'un voyage aux États-Unis, et qui a transité par Paris avant son retour sur l'île. Selon la préfecture, son état de santé ne présente pas de signe de gravité. Il était cependant accompagné de son épouse et de 32 autres Réunionnais avec qui il a réalisé une croisière aux Bahamas (Caraïbes). Toutes ces personnes, désormais considérées comme "co-exposées" doivent être dépistées. L'île reste en stade 1 pour le moment et l'heure n'est pas à la panique. Depuis le début de l'épidémie, 2.281 cas confirmés, dont 12 dans les outre-mer, sont recensés dans toute la France

Son allocution était attendue : Emmanuel Macron s'est exprimé sur l'épidémie de coronavirus-covid 19 qui touche la planète de plein fouet. Il a notamment annoncé la fermeture jusqu'à nouvel ordre des crèches, des écoles, des collèges, des lycées et des universités. Plusieurs autres mesures ont été annoncées pour freiner le virus qui a déjà contaminé près de 3.000 personnes dont quatre à La Réunion

