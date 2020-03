BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce dimanche matin 15 mars 2020 :



- Coronavirus: les restaurants, bars, discothèques et cinémas fermés jusqu'à nouvel ordre

- Aux urnes, citoyen(ne)s

- Coronavirus : six cas confirmés, La Réunion glisse vers le stade 2

- Jean-François Aubin met le coronavirus en séga

- L'éco-responsabilité au coeur des brocantes et des foires d'antiquités

- Un beau soleil pour aller voter

Coronavirus: les restaurants, bars, discothèques et cinémas fermés jusqu'à nouvel ordre

Edouard Philippe a annoncé samedi soir la fermeture dès minuit et "jusqu'à nouvel ordre" de tous les "lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays", appelant les Français à "plus de discipline" face à la pandémie de coronavirus. Restaurants, bars, discothèques, cinémas sont appelés à fermer leurs portes. Les commerces sont aussi touchés, à l'exception des magasins alimentaires, pharmacies, banques, bureaux de tabac ou encore stations-essence, a précisé le Premier ministre. Les lieux de culte resteront ouverts mais les cérémonies n'auront plus lieu. En revanche, le premier tour des élections municipales se déroulera dimanche "comme prévu", à condition de "respecter strictement les consignes de distanciation et de priorisation des personnes âgées et fragiles", a ajouté M. Philippe, en demandant "calme" et "civisme" aux Français.

Aux urnes, citoyen(ne)s

C'est ce dimanche 15 mars 2020 que se déroule le 1er tour des élections municipales. Les électeurs peuvent se rendre au bureau de vote à compter de 8 heures ce dimanche matin. Les bureaux fermeront leurs portes à 18 heures. Outre la question principale de l'élection des 24 nouvelles équipes municipales pour les 6 prochaines années, cette élection sera également scrutée compte tenu d'autres enjeux d'importance : l'intérêt que portent encore les Réunionnais sur la chose politique, ainsi que l'impact du coronavirus sur le comportement des électeurs.

Coronavirus : six cas confirmés, La Réunion glisse vers le stade 2

Six cas de coronavirus sont confirmés à La Réunion en ce dimanche 15 mars 2020. De nombreuses mesures ont été décidées par la préfecture pour tenter de contrôler la propagation du virus : les écoles, crèches et universités seront fermées à partir de lundi, les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits, et les paquebots de croisière ne sont plus autorisés à faire d'escale dans l'île.

Jean-François Aubin met le coronavirus en séga

À l'heure où les chansons se multiplient parodiant où s'inspirant du coronavirus se multiplient sur internet, il n'était qu'une question de temps avant qu'un ségatier n'y apporte sa touche. Ce vendredi 13 mars 2020, le Réunionnais Jean-François Aubin sort son dernier clip "Séga Coronavirus". Une chanson au ton blagueur qui n'omet toutefois pas de rappeler les simples mesures de prévention contre la Covid-19.

L'éco-responsabilité au coeur des brocantes et des foires d'antiquités

A l'ère de l'éco-responsabilité et de la nécessité de donner plusieurs vies à nos objets, les brocantes ont la cote, comme en atteste la longévité de la Foire de Chatou, l'une des places fortes des antiquités en France, qui fête à partir de vendredi sa 100e édition.

Un beau soleil pour aller voter

Matante Rosina prévoit une belle journée ensoleillée pour ce dimanche 15 mars 2020 ! Ca tombe bien, elle a bien de se rendre aux urnes pour aller voter, et bonne nouvelle, l'humidité ne devrait pas être au rendez-vous. Seuls les flancs du volcan devraient se couvrir de quelques nuages, rien de bien inhabituels.