Sept maires réélus et beaucoup de suspense pour le second tour

Avec un taux d'abstention record lié au coronavirus, le premier tour des élections municipales qui s'est déroulé ce dimanche 15 mars 2020 fut riche avec la réélection de 7 maires et de nombreuses batailles très serrées au second tour, avec en filigrane un rapport de force qui se dessine en vue des départementales et des régionales de 2021. Tour d'horizon

Coronavirus : les lieux publics "non indispensables" fermés jusqu'à nouvel ordre

Ce dimanche 15 mars 2020, la ministre des Outre-mer Annick Girardin a tenu une visioconférence ce dimanche 15 mars 2020 pour établir les modalités du dispositif national mis en place pour faire barrage au coronavirus, et son application dans les territoires d'Outre-mer. De fait, même si La Réunion n'est encore qu'au stade 1, sans présence de clusters (regroupements de cas) et avec 7 cas confirmés en tout, il a été décidé que toutes les mesures prises par le gouvernement s'appliqueraient dans les territoires ultramarins. Ainsi les lieux publics "non indispensables" à la vie des Réunionnais.e.s sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Bars, restaurants, cinémas, salles de sport etc... doivent tous fermer leurs portes à compter de demain lundi 16 mars.

Coronavirus : deux nouveaux cas confirmés à La Réunion

Ce dimanche 15 mars 2020, deux nouveaux cas de Covid-19 sont confirmés par la préfecture de La Réunion, qui en compte désormais neuf au total. Il s'agit d'un couple de personnes âgées qui n'a rien à voir avec le groupe de croisiéristes qui compte 3 cas avérés parmi les 9 que compte La Réunion désormais. Un point devrait être tenu par le préfet dans la journée afin de donner de plus amples détails de ces derniers cas. Il fera également le point sur les mesures fortes du gouvernement qui s'appliquent désormais à La Réunion, en accord avec la ministre des Outre-mer Annick Girardin. Celle-ci a tenu une visioconférence avec les préfets des territoires ultramarins et a décidé que tous les lieux publics "non indispensables" aux Réunionnais et Réunionnais seront fermés jusqu'à nouvel ordre à partir de ce lundi.

Herold passe en cyclone, à 680 km de La Réunion

La forte tempête Herold est passée au stade de cyclone ce dimanche 15 mars 2020. Il s'approche des Mascareignes et gagne en intensité. Herold pourrait passer au stade de cyclone intense ce lundi 16 mars. Actuellement à 680 km de La Réunion (au lieu de 725 plus tôt dans la journée) et 840 km de Mayotte, il se dirige vers le sud-est et pourrait "produire un impact sensible sur la côte est de Madagascar au cours des prochaines 24 heures" précise Météo France.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le beau temps au rendez-vous

Matante Rosina prévoit un lundi 16 mars 2020 rayonnant ! Dommage que la plupart des structures seront fermées au public. Par contre, la plage, elle, pourra peut-être vous accueillir pour profiter du soleil et de la chaleur de la journée