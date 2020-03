Publié il y a 24 minutes / Actualisé le Vendredi 13 Mars à 15H39

La 7ème édition des prix start-up EDF Pulse est lancée "Avec cette édition 2020, le groupe EDF souhaite une nouvelle fois soutenir des innovations qui changent tout, s'inscrivant dans trois catégories : les territoires neutres en CO2, les infrastructures résilientes et les modes de vie durables" indique EDF. Cette année, quatre Prix seront décernés par un grand jury composé d'experts et de personnalités, et par le public, à l'issue d'une grande campagne de vote en ligne (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

