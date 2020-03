Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

La tempête Herold reste pour l'instant stationnaire ce dimanche 15 mars 2020 mais gagne en intensité, et devient une forte tempête tropicale. Elle pourrait passer au stade de cyclone dans l'après-midi. Elle se trouve toujours à un peu moins de 800 kilomètres de La Réunion. La proximité de Herold "induit un impact sensible sur la cote est de Madagascar au cours des prochaines 24 heures" précise Météo France. Des vents forts de secteur sud pourraient causer des dommages, avec des rafales à plus de 120 km/h attendues. En fin de week-end et début de semaine, les habitants des Mascareignes et en particulier ceux de Maurice et Rodrigues sont invités a surveiller évolution de la situation, la tempête transitant potentiellement a une distance inférieure a 200km des cotes. (Photo Mtotec)

