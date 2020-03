Pour lutter contre la propagation du coronavirus, de nombreux établissements, notamment de service public, ferment leurs portes à La Réunion, pour éviter les contacts et donc les risques pour chacun. Un point sur la situation sur l'île. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Sécurité sociale

Si la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) assure qu’elle assurera les versements de toutes les prestations, les accueils seront fermés à partir de lundi 16 mars. Des rendez-vous par téléphone seront progressivement mis en place. La Caisse générale de sécurité sociale invite les usagers à privilégier les services en ligne.

La CGSS est disponible par téléphone au 36 46 (assurance maladie), 39 60 (assurance retraite, 39 57 (Urssaf), et au 02 62 90 47 00 (Prévention des risques professionnels).

Finances publiques

Les centres de finances publiques sont également fermés ce lundi 16 mars, et ce jusqu’à nouvel ordre. Les services restent joignables sur le site internet impots.gouv.fr, ainsi que par téléphone.

Pôle emploi

A partir du lundi 16 mars, les agences Pôle emploi adaptent leur fonctionnement. Les conseillers sont disponibles par téléphone au 3949 et par mail via l'espace personnel des demandeurs d'emloi sur pole-emploi.fr. Toutes les démarches sont disponibles en ligne (changement de situation, actualisation...).

En cas d'urgence :

- Les demandeurs d'emploi sont invités à privilégier le 3949 ou le mail. Une réponse rapide leur sera apportée.

- S'ils ne peuvnet ni téléphoner ni joindre leur conseiller par mail, ils peuvent venir en agence qui s'organisera pour les accueillir ou leur proposer un rendez-vous tout en respectant les gestes barrière.

En cas de besoin d'une assistance particulière pour s'inscrire ou s'actualiser

- Une assistance téléphonique au 3949 est à la disposition des demandeurs d'emploi pour les aider à s'inscrire en ligne. S'ils n'ont aucun accès à internet, ils pourront le faire en agence.

- Les demandeurs d'emploi peuvent s'actualiser par téléphone, au 3949

En cas d'entretien, d'atelier ou de formation

- Toutes les invitations à se rendre en agence sont annulées. Les demandeurs d'emploi recevront de nouvelles informations directement par leur conseiller.

- S'ils suivent une formation ou des ateliers organisés par un autre organisme, leur formateur ou accompagnatur reviendra vers eux pour leur indiquer les solutions possibles (suivi à distance, report...)

FAZSOI

Les journées de défense et de citoyenneté, par les FAZSOI (Forces armées dans la zone sud de l’océan indien) sont également suspendues pour une durée indéterminée. Les ordres de convocation et les JCD reprendront à la levée des mesures de prévention.

CNFPT

Le Centre national de la fonction publique territoriale ( CNFPT) informe ses stagiaires et intervenants qu'il suspend, à compter de ce lundi 16 mars matin à 8 heures, l'ensemble de ses formations dispensées en présentiel sur tous les sites.

Sudéau

Sudéau annonce aussi la fermeture de ses agences à partir de ce lundi 16 mars, dès 7h30 et jusqu’à nouvel ordre. Le service clientèle continue cependant de fonctionner. La compagnie des eaux demande aux clients de privilégier les contacts par mail et par le site internet sudeau.re, ainsi que par téléphone au 02 62 27 11 23.

Le règlement des factures peut s’effectuer par carte bancaire via internet ou par téléphone, ou par prélèvement bancaire. La mise en place de ce prélèvement peut se faire par internet et par téléphone également.