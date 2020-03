Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Compte tenu du contexte sanitaire où le coronavirus pourrait avoir de lourdes conséquences économiques et sociales pour les entreprises et les salariés du département de La Réunion, les représentants du personnel et les organisations syndicales sont évidemment en première ligne dans les entreprises face à ces situations. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Compte tenu du contexte sanitaire où le coronavirus pourrait avoir de lourdes conséquences économiques et sociales pour les entreprises et les salariés du département de La Réunion, les représentants du personnel et les organisations syndicales sont évidemment en première ligne dans les entreprises face à ces situations. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)