Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 51 minutes

Du 2 au 8 mars 2020, 253 cas de dengue ont été confirmés, soit plus de 1 200 cas depuis le début de l'année. L'épidémie de dengue se poursuit avec un nombre de cas, de passages aux urgences et d'hospitalisations toujours en augmentation. Des regroupements de cas sont recensés dans 11 communes. Dans ce contexte de reprise de l'épidémie, plusieurs cas de dengue secondaire (personnes touchées une deuxième fois par la dengue) sont également recensés. Aussi, la Préfecture de La Réunion et l'ARS rappellent à l'ensemble des Réunionnais l'importance de se protéger des piqûres de moustiques et de continuer à se protéger même malade pour ne pas contaminer son entourage (répulsifs, diffuseurs, vêtements couvrants, moustiquaires). Ces mesures de protection s'appliquent également aux personnes ayant déjà contracté la dengue. (Photo rb/www.ipreunion.com)

