BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du mercredi 18 mars 2020 :



- Coronavirus : trois nouveaux cas en une journée, La Réunion est "en alerte rouge"

- Coronavirus en France : 175 décès, 7.730 cas avérés dont 12 à La Réunion

- Déstockage des denrées périssables : l'économie solidaire se met en place

- Confinement : les internautes se lâchent

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le vent se lève ce mercredi

Coronavirus : trois nouveaux cas en une journée, La Réunion est "en alerte rouge"

Ce mardi 17 mars 2020, le préfet de La Réunion a décrété l'état d'alerte rouge sur l'ensemble de l'île et ce, pour une durée 15 jours minimum. Cela s'ajoute au confinement annoncé par le président de la République Emmanuel Macron, lors de son allocution du 16 mars 2020, et mis en application dès le lendemain à 15 heures, à La Réunion. Les déplacements sont réduits au maximum, et les infractions à ce confinement seront sanctionnées d'une amende de 135 euros, après "une journée de sensibilisation" où elle s'élevait à 38 euros. Suivez avec nous minute par minute les annonces de fermetures ou de restriction de circulation.

Coronavirus en France : 175 décès, 7.730 cas avérés dont 12 à La Réunion

Alors que toute la France est confinée depuis 15 heures (12 heure à Paris) ce mardi 17 mars 2020 , la Direction générale de la Santé (DGS) a annoncé mardi soir un total de 175 décès (27 de plus que la veille) et de 7.730 personnes testées positives (1.000 nouveaux cas en 24 heures). 699 patients dans toute la France, un à La Réunion, sont dans un état grave est en réanimation (contre 400 dimanche) sur un total de 2.579 malades hospitalisés, dont 12 à La Réunion. "On est tous potentiellement porteurs", a martelé Jérôme Salomon, directeur de ka DGS. Il a insisté sur la nécessité d'éviter tout contact pour éviter de répandre le virus (Photo AFP)

Déstockage des denrées périssables : l'économie solidaire se met en place

Un groupe d'entraide a vu le jour sur les réseaux sociaux en cette période de confinement pour "soutenir les Restaurants pendant la crise du coronavirus à La Réunion". Objectif : aider à la fois les restaurants contraints de fermer et les habitants en recherche de nourriture via des actions de déstockage. Les Réunionnais.e.s peuvent venir faire le plein de fruits, de légumes ou autres produits chez les restaurateurs, et ainsi limiter au mieux les pertes économiques. Un geste écolo qui permet aussi de ne pas gâcher les denrées périssables.

Confinement : les internautes se lâchent

Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé le confinement des Français - Métropole comme Outre-mer - pour au moins deux semaines à partir du mardi 17 mars, les internautes se lâchent sur les réseaux sociaux. Le confinement en place à La Réunion depuis 15h heure locale en inspire plus d'un. Beaucoup ironisent sur la situation. Un peu d'humour et de légèreté en ces temps troublés...!

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le vent se lève ce mercredi

Matante Rosina n'a pas les yeux bien ouverts ce mercredi matin mais le temps lui semble plutôt calme avec des éclaircies. Le vent devrait se lever dans la matinée cependant, de la Pointe au sel à la Pointe de la Table. La mer semble d'ailleurs un peu agitée... Vous confirmez ?