Dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19, le CHU de La Réunion annonce la fermeture physique de certaines unités, ainsi que l'annulation de certaines consultations. L'accueil des urgences et l'ensemble des spécialités restent ouverts.

Les consultations non urgentes, à l’exception des consultations de cancérologie et de la maternité et toutes celles qui ne peuvent être reportées sans risque pour la santé au-delà de 3 semaines, sont déprogrammées.

Les médecins sont actuellement entrain de faire le point. Les consultations pourront être maintenues, reportées ou effectuées par téléphone ou télémédecine.

Pour les hospitalisations de jour et les interventions chirurgicales, celles qui sont indispensables seront maintenues.

Les patients du CHU concernés par ces annulations sont informés individuellement par SMS ou par téléphone. Ils sont invités à ne pas appeler directement le standard du CHU.