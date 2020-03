Du lundi 9 au vendredi 13 mars 2020, 21 jeunes civils de La Réunion ont participé à la Préparation militaire Terre annuelle, organisée par le 2e Régiment de parachutistes d'infanterie de Marine (2e RPIMa). À travers ce stage réalisé en immersion complète au sein de la caserne Dupuis à Pierrefonds, ils ont pu découvrir les différentes facettes du métier de soldat dans l'armée de Terre. Retrouvez ici le communiqué des FAZSOI.

Dès le franchissement du portail du régiment, les stagiaires ont été mis dans l’ambiance : après avoir perçu leur paquetage (habillement) et revêtu leur uniforme, ils ont visité le Détachement technique de matériel de parachutage et de largage (DTMPL), puis découvert l’hébergement en chambre collective et le repas à l’ordinaire (cantine).

Encadrés par les militaires de la 1ère compagnie et volontaires, ils ont pu tester, jour après jour, la marche au pas, le garde-à-vous, le maniement d’armes et le tir sur simulateur (SITTAL), le parcours d’obstacles, ou encore le secourisme au combat. Enfin, ils ont réalisé une marche d’initiation entre Pierrefonds et l’Etang-Salé, avec bivouac nocturne en campagne.

Les jeunes, très fiers d’avoir intégré le mythique " RPIMa " l’espace d’une semaine, ont reçu leur insigne et leur attestation de participation à l’occasion d’une cérémonie sur la place d’armes, en présence de leurs familles.

Rappelons que le 2e Régiment de Parachutistes d'Infanterie de Marine, basé à Pierrefonds (Saint-Pierre), est le seul régiment parachutiste d’Outre-mer immédiatement projetable dans la zone sud de l'océan Indien et constitue, à La Réunion, la composante Terre des FAZSOI.