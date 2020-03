La connexion internet n'en finit plus d'en pâtir ces derniers temps à La Réunion. Ce week-end du 14 et 15 mars 2020, des incidents sont survenus sur les câbles Safe et Lion, qui relient l'île au reste du monde. Si le câble Lion a été réparé, le Safe, lui, reste endommagé. L'incident s'étant produit en mer, au large du Gabon, il faudra attendre aux alentours du 3 avril avant que le câblier ne puisse se rendre dans la zone concernée. Tous les opérateurs sont impactés par cet incident. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"L'incident s'étant produit en mer, l'opération va prendre du temps et sera compliquée à réaliser. Il faut d'abord remonter le câble, pour pouvoir le réparer, et le replacer. Sachant que cette opération est aussi soumise aux conditions climatiques, nous ne pouvons pas prévoir de date exacte" explique-t-on du côté de SFR.



A noter qu'en cette période de confinement, la bande-passante est soumise à l'utilisation de toutes les personnes étant confinées chez elles. "En temps normal, le pic d'activité se concentre entre 20 et 23 heures. Actuellement, c'est toute la journée" souligne Orange. Le trafic étant plus intense qu'à l'habituel, de nombreux ralentissements peuvent survenir. De plus, une occupation inhabituelle de la bande-passante vers Netflix, Facebook et Google a été relevée par certains opérateurs.



Pour rappel, deux câbles sous-marins relient l'île au reste du monde, en passant par l'Afrique. Les opérateurs louent la bande-passante pour fournir internet aux Réunionnais. Chacun dispose d'un certain nombre de giga sur chacun des câbles, afin de pouvoir assurer la distribution d'internet même si l'un des deux câbles connait des difficultés. Si les deux câbles tombent en panne, internet connait de très fortes difficultés, comme cela a pu arriver le week-end dernier.



