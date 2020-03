Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Conformément aux recommandations d'Emmanuel Macron et dans le cadre des mesures préconisées par le Gouvernement, Richard Nirlo, maire de Sainte-Marie, demande à la population de rester chez et de limiter ses déplacements. "Ce sera la seule manière de vous protéger, de protéger votre famille, vos proches et de faire face à la propagation du Coronavirus à La Réunion" précise-t-il.

