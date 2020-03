BONJOUR - Voici les titres à la une de ce jeudi 19 mars 2020 :



- La Réunion attaque son 3ème jour de confinement avec 14 cas de Covid-19 déclarés

- Covid-19 : La Réunion confinée mais pas tout à fait fermée

- Coronavirus : "l'ennemi de l'humanité" a contaminé plus de 212.000 personnes dans le monde

- Internet n'a pas fini de ramer à La Réunion

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Matinée ensoleillée et mer agitée

La Réunion attaque son 3ème jour de confinement avec 14 cas de Covid-19 déclarés

La Réunion attaque son troisième jour de confinement, en adéquation avec les mesures nationales annoncées par le gouvernement ce lundi 16 mars 2020. Un dispositif qui permet selon la préfecture de garder une avance non négligeable, alors que La Réunion compte désormais 14 cas avérés de coronavirus, dont 2 en réanimation selon les dernières annonces de l'ARS ce mercredi 18 mars. Des précisions ont été apportées par la préfecture, l'ARS, la ministre des Outre-mer mais également le premier ministre et celui de l'Economie dans la journée. Frontières contrôlées, économie soutenue, déplacements restreints... les consignes sont les mêmes. Dorénavant on passe à la sanction et non plus la simple prévention à La Réunion en cas de non respect de ces règles. Suivez notre live du jour pour connaître toutes les dernières actualités concernant l'épidémie de Covid-19 et le dispositif mis en place à La Réunion.

Covid-19 : La Réunion confinée mais pas tout à fait fermée

La ministre des Outre-mer Annick Girardin s'est exprimée en direct ce mercredi 18 mars 2020 dans la soirée. Munie d'une liste de questions souvent posées, la ministre a répondu point par point aux interrogations des ultramarins, rappelant les mesures mises en place par le gouvernement. Elle a ainsi indiqué le bilan des Outre-mer, qui est de 88 cas avérés de coronavirus, et affirmé que toutes les mesures nationales prises actuellement concernent également les Outre-mer et de fait La Réunion. Ainsi l'état d'urgence sanitaire sera également décrété sur l'île intense, au même titre que l'ensemble du territoire national.

Coronavirus : "l'ennemi de l'humanité" a contaminé plus de 212.000 personnes dans le monde

Dans le monde, le coronavirus a contaminé plus de 212.000 personnes dans 157 pays et provoqué la mort de plus de 8.700 morts, selon un bilan dressé ce mercredi soir 18 mars 2020. . En France au total, 9.134 cas de contamination ont été confirmés (14 à La Réunion), dont 921 en réanimation (2 à La Réunion). Avec 475 décès en 24 heures, le plus grave bilan quotidien dans un seul pays, l'Italie a enregistré mercredi un record quotidien absolu de décès dus au virus, devenu plus meurtrier en Europe qu'en Asie. Alors que la France connaît son deuxième jour de confinement, le gouvernement a présenté un projet de loi visant à instaurer un "état d'urgence sanitaire". Qualifié d'"ennemi de l'humanité" par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le virus a fait plonger les Bourses, provoquant le déblocage de milliards d'aide économique.

Internet n'a pas fini de ramer à La Réunion

La connexion internet n'en finit plus d'en pâtir ces derniers temps à La Réunion. Ce week-end du 14 et 15 mars 2020, des incidents sont survenus sur les câbles Safe et Lion, qui relient l'île au reste du monde. Si le câble Lion a été réparé, le Safe, lui, reste endommagé. L'incident s'étant produit en mer, au large du Gabon, il faudra attendre aux alentours du 3 avril avant que le câblier ne puisse se rendre dans la zone concernée. Tous les opérateurs sont impactés par cet incident

La pa Météo France i di, sé zot i di - Matinée ensoleillée et mer agitée

Il fera beau ce jeudi matin sur toute l'île ! Matante Rosina doit cependant s'accrocher fort à son chapeau parce que le vent va souffler dans le sud jusqu'aux côtes ouest, les rafales resteront modérées heureusement. La mer, elle, est bien agitée dans le sud-ouest avec une houle modérée en fin de journée.