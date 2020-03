Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

La préfecture et l'Agence régionale de santé ont confirmé un nouveau cas de coronavirus sur l'île, jeudi 19 mars au matin. Il s'agit d'un cas importé. Le bilan s'élève donc à 15 cas. A ce stade, il n'y a aucun cas autochtone à La Réunion. Un point détaillé sur l'ensemble des cas. Le nombre de cas avérés sur le territoire se porte désormais à quinze au total. Des investigations de l'ARS et de la cellule régionale de Santé publique France sont en cours pour identifier les personnes qui auraient été en contact rapproché et prolongé avec ces personnes. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

