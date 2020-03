BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du vendredi 20 mars 2020 :



- Quatrième jour de confinement, et deux fois plus de cas de coronavirus à La Réunion

- Coronavirus : des "millions" de vie en jeu dans le monde

- Coronavirus : les professions exposées demandent plus de protection

- Covid-19 : les vols d'agrément interdits à La Réunion à partir de ce vendredi

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps sec et ensoleillé

Quatrième jour de confinement, et deux fois plus de cas de coronavirus à La Réunion

La Réunion continue de vivre en plein confinement, alors que ce jeudi 19 mars dans la soirée, neuf nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés. Le total est donc passé en une journée seulement de 14 à 28 cas avérés. Un bilan qui explose et qui, plus que jamais, pousse à respecter le confinement mis en place. Désormais les restrictions se renforcent. Du côté des forces de l'ordre, on verbalise davantage. Pour tout déplacement sans attestation écrite avec soi, une amende d'au moins 135 euros peut être administrée. Du côté des trajets aériens aussi le contrôle s'amplifie, il a été décidé par la préfecture que les vols d'agrément (de loisir, donc) étaient interdits à partir de ce vendredi 20 mars 2020. Restez avec nous, nous sommes en live pour vous faire vivre en direct, minute par minute, ce quatrième jour de confinement.

Coronavirus : des "millions" de vie en jeu dans le monde

L'Italie est devenue jeudi, devant la Chine, le pays le plus endeuillé au monde par le coronavirus, qui pourrait coûter des "millions" de vie, a prévenu l'ONU, faute de solidarité envers les pays pauvres. Petite lueur d'espoir: le président américain Donald Trump a promis un recours imminent à la chloroquine, un antipaludéen, comme possible traitement pour les malades du Covid-19. Un optimisme qu'ont immédiatement tempéré les autorités sanitaires.

Coronavirus : les professions exposées demandent plus de protection

Plusieurs secteurs d'activités restent mobilisés et sont exemptées du confinement national décrété par le président de la République Emmanuel Macron. Parmi elles, les éboueurs sont parmi les plus exposés au coronavirus. Ce jeudi 19 mars 2020, une trentaine de salariés du groupe Nicollin Océan Indien ont exercé leur droit de retrait et n'ont pas effectué la collecte quotidienne des déchets. Ils demandent des masques, du gel hydro alcoolique, des gants et autres mesures de protection pour continuer à travailler en sécurité. De même pour les postiers de La Plaine des Cafres. Dans une lettre adressée au préfet Jacques Billant, la CFDT demande des mesures similaires pour les caissiers de La Réunion. Les syndicats de postiers s'indignent également du manque de matériel de protection, alors qu'ils continuent d'exercer leur métier.

Covid-19 : les vols d'agrément interdits à La Réunion à partir de ce vendredi

C'est à partir de ce vendredi 20 mars que les trajets non essentiels sont interdits à La Réunion, comme à Mayotte. Impossible désormais simplement pour aller faire un voyage pour le plaisir, y compris vers la Métropole. Les rapatriements continuent mais les compagnies aériennes vont désormais réduire la voilure. Par ailleurs les aéroports de La Réunion et de Mayotte sont fermés une demi-journée par 24 heures à partir de ce vendredi également.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps sec et ensoleillé

Matante Rosina est confinée ! Comme tout Réunionnais, elle prend ses précautions et ne sort pas de chez elle... d'autant plus qu'elle n'est plus de la première jeunesse, il ne faudrait pas prendre de risque pour sa santé. Elle observe quand même de sa fenêtre un beau temps, très ensoleillé. Les nuages seront discrets et le littoral va être au sec toute la journée ! Et par chez vous il fait beau ?