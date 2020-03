Le syndicat CFDT commerce exige, sans délai, la généralisation du télétravail à la CCI Réunion afin de préserver la santé des agents et de leurs proches, et contenir l'épidémie de coronavirus sur l'île.(Photo AFP)

Le 16 mars 2020, par décret, le gouvernement a réglementé les déplacements professionnels de nos concitoyens dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.

Ce décret, rappelle que les déplacements professionnels des salariés dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail, doivent se faire que lorsque ces déplacements sont insusceptibles d’être différés et qu’ils sont indispensables pour continuité de l’exercice des activités de l’entreprise.

De plus, les déplacements de ces salariés, entre leur domicile et le lieu d’exercice de leur activité professionnelle, ne peuvent être autorisés que si l’exercice de ces activités ne peut également être organisé sous forme de télétravail.

Les activités de la CCI Réunion ne peuvent pas être qualifiées ou considérées comme des activités indispensables en cette période de crise. Le non-maintien des activités de la CCIR dans les conditions habituelles ne met en aucun cas l’institution et l’économie du département en danger.

Les conditions sanitaires et les consignes du gouvernement demandent aux entreprises et donc à la CCIR de faire preuve de bonne intelligence, de mettre en place une organisation, les conditions et les moyens nécessaires pour assurer la continuité du service public tout en prenant les mesures qui s’imposent pour sécuriser les salariés. Pour la Cfdt Commerce et services, l’organisation du télétravail est le seul moyen d’y contribuer à la CCIR.

Malgré les demandes de la CFDT Commerce et Services, auprès de la direction afin, d’organiser et de mettre en place le télétravail, le Président de la CCI Réunion considère malgré tout que les salariés doivent venir exécuter leur travail à leur poste et c’est selon lui le meilleur moyen pour aider les entreprises.

La Cfdt Commerce et Services rappelle tout de même, que le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Réunion a opté pour la fermeture de tous les services et une organisation du télétravail, une décision de bon sens dans le contexte que nous connaissons.

De même, la CCI de l’Île de France a placé tous ses agents dont les missions sont compatibles avec le travail à distance en télétravail. Les salariés qui ne peuvent pas travailler à distance sont dispensés d’activités, restent confinés chez eux et sont rémunérés.

C’est pourquoi, la CFDT Commerce et Services dénonce la décision du Président de la CCI Réunion et exige, sans délai, la généralisation du télétravail au sein de cette institution. La préservation de la santé des agents et de leurs proches doit être une priorité.