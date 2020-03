C'est dans l'angoisse que vivent treize Réunionnaises : actuellement en Inde, elles n'ont aujourd'hui aucune certitude de comment elles rentreront, alors que l'aéroport de New Dehli va fermer ses portes ce dimanche 22 mars 2020. Originellement, ce groupe de femmes de l'association Famn debout devait rentrer par un vol Air Mauritius ce jeudi. Mais l'avion, faisant une escale à Maurice avant de se rendre à La Réunion, n'a pas accepté la présence de voyageurs étrangers alors que l'île soeur a fermé ses frontières avec le monde. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

C'est une course contre la montre à laquelle elles font face aujourd'hui : si un avion d'Air Austral les attend à Bangkok le 26 mars, elles ne savent pas comment elles pourront quitter l'Inde dans un délai de moins de deux jours. "Trois options s'offraient à nous : passer par Hong Kong ou Singapour pour rejoindre Bangkok, ou changer d'itinéraire en passant par Paris. Mais tous les vols sont complets" déplore Virginie, l'une des femmes du groupe de voyage.



Les treize femmes sont actuellement logées dans un hôtel de New Dehli, qui fermera aussi ses portes dimanche. Douze d'entre elles ont des enfants, dont certains en bas âge. De plus, deux sont porteuses de maladies nécessitant des traitements spécifiques, qu'elles ne sont pas sûres de pouvoir se procurer sur place. "Nous vivons de véritables ascenseurs émotionnels, un moment nous avons un espoir d'avoir trouvé une solution, quelques heures après cette solution s'envole" explique Virginie.

- Le rapatriement des Réunionnais, une "priorité" pour la préfecture -

En Inde, l'ambassade française ne serait d'aucune aide. "Ils sont débordés, et nous disent de patienter, mais nous n'avons plus le temps !" s'exclame Virginie. Du côté d'Air Mauritius, compagnie qui devait les prendre en charge, aucune réponse non plus. Seule Air Austral, en contact avec la mairie de Saint-Denis, leur a indiqué que 13 places leur étaient réservées. Encore faut-il qu'elles arrivent jusqu'à Bangkok.



La préfecture, contactée, n'a pas encore répondu à nos sollicitations sur une possible intervention de leur part. Le préfet a cependant précisé lors d'un point presse que le rapatriement des Réunionnais dans leur territoire était une priorité. La députée Ericka Bareigts travaille de son côté sur le dossier, avec l'aide de son attaché parlementaire basé à Paris, pour tenter d'aider le groupe.



