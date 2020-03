Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Matante Rosina est confinée ! Comme tout Réunionnais, elle prend ses précautions et ne sort pas de chez elle... d'autant plus qu'elle n'est plus de la première jeunesse, il ne faudrait pas prendre de risque pour sa santé. Elle observe quand même de sa fenêtre un beau temps, très ensoleillé. Les nuages seront discrets et le littoral va être au sec toute la journée ! Et par chez vous il fait beau ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Matante Rosina est confinée ! Comme tout Réunionnais, elle prend ses précautions et ne sort pas de chez elle... d'autant plus qu'elle n'est plus de la première jeunesse, il ne faudrait pas prendre de risque pour sa santé. Elle observe quand même de sa fenêtre un beau temps, très ensoleillé. Les nuages seront discrets et le littoral va être au sec toute la journée ! Et par chez vous il fait beau ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)