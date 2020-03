Pendant le confinement, les restaurateurs et commerçants doivent gérer différemment leurs stocks de denrées périssables. C'est pourquoi Phénix met à disposition gratuitement son application, permettant aux utilisateurs d'acheter à bas prix les invendus des commerçants.(Photo rb/www.ipreunion.com)

L'application mobile Phenix propose aux citoyens d’agir concrètement contre le gaspillage en achetant à prix réduit les invendus de leurs commerçants. Chacun peut donc s'engager efficacement contre le gaspillage en faisant de bonnes affaires.

Pendant le confinement, l’application devient gratuite afin d’aider les commerçants et les restaurateurs à gérer leurs stocks de denrées périssables. Cette décision a été prise pour permettre aux commerçants de récupérer l’intégralité du prix de ventes des invendus, mais également afin de préserver le pouvoir d’achat des consommateurs pendant cette période troublée.

Lancée en janvier 2019, l’application réunit plus de 500.000 citoyens et 2.500 commerçants partenaires engagés pour une consommation plus responsable. A La Réunion, 10.000 utilisateurs utilisent l'application et 200 commerces proposent leurs invendus.