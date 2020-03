Le groupe de santé CLINIFUTUR annonce des mesures d'adaptation dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Certaines activités chirurgicales sont annulées ou reportées, afin de disposer de professionnels de soins supplémentaires pour répondre au pic de l'épidémie.

Le groupe de santé CLINIFUTUR, solidairement avec le CHU et tous les autres acteurs de santé, s'organise et reste en contact étroit et régulier avec l'Agence Régionale de Santé.

Les différentes cliniques, Clinique Sainte-Clotilde, Clinique Jeanne D'Arc-Les Orchidées, Clinique Saint-Vincent, Clinique Saint-Joseph, Clinique de la Paix, Centre de Rééducation de Sainte-Clotilde, et les centres de dialyse SODIA et MAYDIA ont pris les dispositions, détaillées ci-dessous, en réponse à l'urgence sanitaire.

Ainsi, au niveau des Cliniques Sainte-Clotilde, Jeanne d'Arc-Les Orchidées et Saint-Vincent, les activités chirurgicales non urgentes et ou nécessitant un suivi post-opératoire dans un service de réanimation ou de soins intensifs ont été déprogrammées et seront reportées à une date ultérieure.

Ceci, afin de limiter les risques de propagation du virus, pour disposer du maximum de capacité hospitalière (notamment en réanimation, soins intensifs et surveillance continue) et pour pouvoir disposer de professionnels de soins supplémentaires pour répondre au pic de l’épidémie. Ces mesures permettent notamment de ne pas engorger les activités du CHU, qui sont en première ligne de cette crise sans précédent.

Sont donc suspendues les interventions programmées sauf urgences dans les spécialités chirurgicales suivantes : urologie, viscérale, digestif, gynécologie, endoscopie, vasculaire, thoracique, neurochirurgie, orthopédie, ORL, et les activités relevant de chirurgie carcinologique.

Chaque patient concerné sera directement contacté pour être informé du maintien ou non de l’intervention et de la date de report. Au besoin, nous invitons les patients à se rapprocher de leur chirurgien.

Les activités urgentes de cardiologie sont maintenues : infarctus, patients instables. Toutes les autres activités de consultation ou de bilan diagnostic sont suspendues.

Les maternités de la Clinique Sainte-Clotilde et de la Clinique Jeanne d'arc et les services de néonatologie assurent la continuité du suivi et de la prise en charge des futures mamans et des nouveaux-nés.

L’activité du centre d’Assistance Médicale à la Procréation du Port a quant à elle été stoppée.

Toutes les activités de cancérologie sont maintenues sur la Clinique Sainte-Clotilde : chimiothérapie, radiothérapie, hospitalisation en cancérologie et soins palliatifs. L'activité de chimiothérapie est également maintenue sur la Clinique Les Orchidées.

Les services de médecine sur la Clinique Sainte-Clotilde restent ouverts, tout comme l’accueil de soins non programmés.

Sont également suspendues les activités d'éducation thérapeutique en diabétologie et les Hôpitaux de jour gériatrique, douleur et bariatrie.

Les établissements de Soins de Suite des cliniques Saint-Vincent, La Paix et Saint-Joseph, accueillant une population fragile de personnes âgées, ont interrompu leur activité d'Hôpital De Jour et suspendu toutes les visites auprès des patients hospitalisés. Elles s'inscrivent dans le processus de soutien du désengorgement des lits de CHU de St-Denis et St-Pierre et priorisent les places disponibles pour l'accueil des patients hospitalisés dans les deux hôpitaux.

Le Centre de Rééducation Sainte-Clotilde reste ouvert, en hospitalisation complète et hospitalisation de jour, pour faire face aux besoins spécialisés et assurer une continuité des soins pour les structures d’aval et pour la population réunionnaise. Toutes les mesures adéquates ont évidemment été prise en compte pour limiter les risques.

Toutes les activités de nos centres de Dialyse sur La Réunion et Mayotte sont maintenues avec une prise en charge sécurisée tout au long du parcours de soins et dans le respect des consignes de sécurité.

Au niveau des visites, elles sont limitées au strict minimum, soit : un accompagnant du même foyer en maternité, en néonatologie et pour les patients en fin de vie. Toutes les autres visites sont interdites et ce, afin de protéger et préserver la bonne santé des patients.