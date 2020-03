BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée de ce samedi 21 mars 2020 :



- La Réunion compte 38 cas avérés de coronavirus, dont 10 annoncés ce vendredi

- Coronavirus : sachons raison garder

- Coronavirus : au moins 11.310 morts dans le monde, dont près de 6.000 en europe

- La solidarité entre particuliers s'organise sur internet

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Températures fraîches le matin, grand soleil dans la journée

La Réunion compte 38 cas avérés de coronavirus, dont 10 annoncés ce vendredi

Cinquième jour de confinement pour La Réunion qui commence son tout premier week-end sans plage, sans pique-nique, sans randonnée : on reste chez soi, sauf pour aller travailler ou faire ses courses. L'île voit d'ailleurs son nombre de cas augmenter à nouveau. 10 nouveaux cas de coronavirus ont été annoncés ce vendredi 20 mars par la préfecture portant donc le bilan total à 38, à la toute fin d'une conférence de presse et alors que la sessions dédiée aux questions des journalistes était terminée. Pour les 28 autres cas connus, l'ARS a précisé que ces personnes, âgées de 28 à 80 ans, étaient toutes dans un état stable. Deux d'entre elles sont en réanimation. Depuis ce vendredi les vols d'agrément sont interdits entre la Métropole et La Réunion.

Coronavirus : sachons raison garder

Cela ne vous a pas échappé, l'atmosphère est quelque peu tendue en ce moment et il règne un vent de panique sur toute l'île... Avec ses 38 cas confirmés, La Réunion est bel et bien touchée par le coronavirus. Mais est-ce une raison pour perdre son sang-froid et se laisser aller aux insultes les plus basses ? La peur est compréhensible, plus encore quand les nouveaux cas de coronavirus sont annoncés en toute fin de conférence, après les questions des journalistes, et donc sans la possibilité de demander le moindre détail sur ces nouvelles contaminations... Pour autant les réseaux sociaux se transforment en vaste tribunal populaire et chaque y va de son jugement... un peu trop vite.

Coronavirus : au moins 11.310 morts dans le monde, dont près de 6.000 en europe

Dans le monde, le coronavirus a jusqu'à présent contaminé près de 270.000 personnes dans le monde, selon les derniers chiffres recensés. Le virus a fait au moins 11.310 morts depuis son apparition en Chine en décembre, dont près de 6.000 en Europe, nouvel épicentre de la maladie. En France le virus a tué 450 personnes (78 supplémentaires en 24 heures) et entrainé l'hospitalisation de 5.226 patients, dont près de 1.300 en réanimation. Les chiffres de La Réunion sont compris dans ce recensement. On compte 38 malades dans l'île, dont deux personnes hospitalisées en réanimation. 35 de ces cas sont importés, 3 ont été contaminés par contacts intra-familiaux

La solidarité entre particuliers s'organise sur internet

Depuis le début du confinement en vigueur dans le pays, le quotidien de tous les Français, de Métropole et d'Outre-Mer, sur le territoire national ou à l'étranger, se retrouve bousculé. Risques de contamination et consigne de rester chez soi obligent, les initiatives d'entraide fleurissent sur internet, où plusieurs sites et applications mobiles proposent de connecter entre elles les personnes dans le besoin et celles pouvant offrir un coup de main. (Photo DR)

La pa Météo France i di, sé zot i di - Températures fraîches le matin, grand soleil dans la journée

Le week-end va commencer sous le soleil. Matante Rosina, toujours confinée, aperçoit un ciel bien bleu de sa fenêtre. Les températures sont fraîches au petit main, mais le temps va vite se réchauffer dans la journée. Les hauts sommets vont rester dégager. De quoi garder le moral bien haut lui aussi, et ne pas être démoralisé avec l'actualité sanitaire du moment.