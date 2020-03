Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Ça souffle à nouveau sur La Réunion et les températures augmentent. Côté ciel, ce sera beau et bleu dans l'ouest. Matante Rosina n'a pas grand chose à dire de plus, elle a profité du confinement pour commencer un nouveau roman et elle ne le quitte plus... Sachez en tout cas si vous traînez dans votre jardin que le vent se lève alors accrochez bien votre parasol. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

