BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du lundi 23 mars 2020 :



La Réunion confinée depuis une semaine, vols interdits vers la Métropole sauf exception

Voilà sept jours que les habitants de La Réunion sont confinés. Ce dimanche 22 mars, 65 cas de coronavirus ont été confirmés en tout. La préfecture dit vouloir multiplier les sanctions en cas de non respect des règles de confinement. Le trafic aérien est régi par des mesures durcies, un arrêté publié au Journal officiel ce dimanche fait état de l'interdiction de voler entre les Outre-mer et la Métropole, sauf exception en cas d'extrême urgence. Les passagers revenant de la Métropole seront interrogés au cours d'un entretien et dépistés à l'aéroport si nécessaire. L'ARS de son côté a confirmé la livraison de masques supplémentaires dans les hôpitaux et des médecins de ville mais également les EHPAD's et auprès des métiers exposés comme les caissiers ou les ouvriers. Alors que la rentrée scolaire devait se tenir ce lundi 23 mars, les écoles sont fermées et les élèves s'apprêtent à étudier à distance. Suivez notre live de la journée pour connaître les dernières actualités sur le coronavirus.

Dans toute la France la "vague" enfle et le confinement pourrait se prolonger

La "vague" enfle et le confinement pourrait se prolonger en France, où l'épidémie de coronavirus a tué au moins 674 personnes, dont pour la première fois un médecin hospitalier, et entraîne des hospitalisations toujours plus nombreuses.

C'est la rentrée... à la maison

Ce lundi 23 mars 2020, c'est la rentrée ! Enfin, techniquement. En cette période de confinement, les élèves vont devoir s'essayer à un tout nouvel exercice : les cours à distance. Dès l'annonce du confinement national, l'Education nationale s'est attelée à proposer des alternatives d'enseignement, pour les premier et second degrés.

Les sans-abri oubliés pendant la crise

Depuis ce mardi 17 mars 2020 à 15 heures (heure locale), les Réunionnais, comme l'ensemble des Français, sont consignés à domicile. La pandémie de coronavirus touche toute la population, mais pour les personnes sans domicile fixe (SDF), dont la santé est déjà fragilisée par la vie dans la rue, où donc se confiner ? Que faire en cas de contamination ? Comment subvenir à ses besoins alimentaires alors que plus personne ne déambule dans les rues ? Autant de questions qui ne trouvent pas encore forcément de réponse.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le ciel de La Réunion se couvre

Il y aura plus de nuages en ce début de semaine sur l'île. Matante Rosina n'y voit plus rien dans sa kaz, difficile de lire son livre ! Il faudra s'attendre à quelques averses dans l'est et autour du volcan plus précisément. Dans l'ouest il fera chaud et les pluies seront beaucoup plus rares. Et chez vous il fait quel temps ?