Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 6 heures

Il y aura plus de nuages en ce début de semaine sur l'île. Matante Rosina n'y voit plus rien dans sa kaz, difficile de lire son livre ! Il faudra s'attendre à quelques averses dans l'est et autour du volcan plus précisément. Dans l'ouest il fera chaud et les pluies seront beaucoup plus rares. Et chez vous il fait quel temps ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

