Voici les titres développés ce mardi matin 24 mars 2020



Covid-19 : La Réunion entame sa deuxième semaine au ralenti avec 71 cas avérés

En ce mardi 24 mars 2020, cela fait tout pile une semaine que La Réunion est officiellement en confinement. Ce lundi soir, ce sont - nouveaux cas de covid-19 qui ont été confirmés par la préfecture, portant le nombre de cas avérés total à -. Les transports, commerces et administrations tournent au ralenti, tandis que les élèves réunionnais ont fait leur rentrée digitale ce lundi

Coronavirus: les marchés interdits, sauf exceptions, les sorties sportives limitées à une heure

Au septième jour de confinement, la France se prépare à prolonger de "quelques semaines" ces mesures exceptionnelles prises pour lutter contre le coronavirus, qui a fait 186 décès supplémentaires en une journée dont des médecins.

Malgré la crise sanitaire, elles et ils se mobilisent : nous voulons vous dire 1000 fois merci

La crise sanitaire qui nous impacte actuellement a quasi totalement paralysé notre île. Malgré les risques sanitaires évidents, malgré les contraintes liées aux déplacements et aux conditions de travail, chaque jour des milliers de Réunionnais se mobilisent pour assurer la santé des Réunionnais, le bon fonctionnement des institutions et de l'éducation nationale, ou la continuité de services essentiels (livraison, alimentaire, aide à domicile, information et télécommunication etc.). Alors que la deuxième semaine de confinement se profile, nous avons jugé bon de prendre le temps de dire MERCI à tous ces Réunionnais(e)s qui se mobilisent, des héroïnes et héros du quotidien qui passent subitement de l'ombre à la lumière.

Coronavirus : 35.000 entreprises pourraient être impactées

La Chambre de commerce et de l'industrie de La Réunion tenait une conférence, ce lundi 23 mars 2020, pour rendre compte des résultats d'une enquête menées auprès des entreprises de l'île sur les premiers ressentis économiques de la crise du coronavirus. Entre vendredi 20 et le dimanche 22 mars, 920 entreprises ont participé à ce sondage sur le site internet de la Chambre de commerce et via e-mail. L'impact, déjà conséquent, du confinement en vigueur sur le territoire national ne fait qu'amplifier la crainte des entrepreneurs.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Des averses sur toute l'île

Matante Rosina est toujours confinée chez elle avec Miyu son matou et Nounette sa poule. Elle suit scrupuleusement les consignes pour empêcher la propagation du virus et c'est de son salon qu'elle regarde dans le fond de sa tasse de café. Elle a vu que le ciel serait bien gris ce mardi 24 mars 2020. Des averses se produiront dès le matin au volcan, dans l'est et à Saint-Denis. Les pluies atteindront l'ouest dans l'après-midi. Et chez vous quel temps fait-il ?