Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Matante Rosina est toujours confinée chez elle avec Miyu son matou et Nounette sa poule. Elle suit scrupuleusement les consignes pour empêcher la propagation du virus et c'est de son salon qu'elle regarde dans le fond de sa tasse de café. Elle a vu que le ciel serait bien gris ce mardi 24 mars 2020. Des averses se produiront dès le matin au volcan, dans l'est et à Saint-Denis. Les pluies atteindront l'ouest dans l'après-midi. Et chez vous quel temps fait-il ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

