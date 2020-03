BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mercredi matin 25 mars 2020 :



- Coronavirus : 94 cas avérés, La Réunion passe au stade 2

- La France passe la barre des 1.000 morts, vers un confinement prolongé

- Un tiers de l'humanité confinée, les JO reportés

- Covid-19 : 94 personnes contaminées à La Réunion

- Coronavirus : supportez-vous la confinement avec vos proches ?

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps maussade pour accompagner le confinement

Coronavirus : 94 cas confirmés, La Réunion au stade 2

La Réunion comme l'ensemble du territoire national entre, ce mercredi 25 mars 2020, dans son 9ème jour de confinement. Ce mardi soir, lors d'un nouveau point d'information, la directrice de l'Agence régionale de santé Martine Ladoucette a indiqué le recensement de huit nouveaux cas de coronavirus à La Réunion, portant à 83 le nombre total de personnes contaminées. La Réunion est officiellement passée au stade 2 du niveau d'alerte de l'épidémie, dont le pic serait proche, selon l'ARS. L'armée devrait par ailleurs intervenir au CHU Sud de Saint-Pierre pour y installer des tentes et augmenter les capacités d'accueil d'urgence. SI 1.500 procès verbaux ont été dressés jusqu'ici, la préfecture n'envisage pas pour autant des mesures de couvre-feu. Restez avec nous pour suivre, minute par minute, ce 9ème jour de confinement.

La France passe la barre des 1.000 morts, vers un confinement prolongé

La France se prépare à un confinement prolongé de plusieurs semaines pour interrompre la circulation du coronavirus qui opère une lourde ponction sur les malades, avec plus de 1.000 décès enregistrés et une forte mortalité dans les Ehpad.

Un tiers de l'humanité confinée, les JO reportés

La pandémie de Covid-19, née en décembre au coeur de la Chine, force aujourd'hui plus du tiers des êtres humains à se confiner chez eux et ne cesse de provoquer des bouleversements majeurs, dont le dernier en date est le report, annoncé mardi, des Jeux olympiques d'été.

Covid-19 : 94 personnes contaminées à La Réunion

La prolifération des cas continuent de s'accelerer à La Réunion, alors que l'Agence régionale de Santé a indique ce mardi 24 mars 2020 que le "pic d'épidémie ne devrait pas tarder". En l'espace de deux semaines, l'île est passée de 0 à 94 cas, dont neuf sont autochtones. Depuis l'explosion du nombre de cas, très peu de détails sont communiqués par les autorités sur les malades. Aujourd'hui, une patiente est considérée comme guérie, et 850 cas contacts ont été répertoriés par les autorités.

Coronavirus : supportez-vous la confinement avec vos proches ?

La Réunion, comme l'ensemble du territoire français entre, ce mercredi 25 mars 2020, dans son 9ème jour de confinement. Dans une période difficile et parfois anxiogène, il est important de pour s'épauler entre proches. La faute à l'inquiétude ambiante ou à la promiscuité, en couple ou en famille, nos relations peuvent toutefois être mises à l'épreuve à la maison. La rentrée scolaire pouvant être reportée au 4 mai, selon le "scénario privilégié" du ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, les parents sont chargés de s'occuper des enfants, et les enfants de supporter l'autorité parentale 24 heures sur 24. Un nouveau contexte auquel vient parfois s'ajouter le télétravail. D'où notre sondage de ce mercredi, à prendre avec un brin de légèreté : supportez-vous le confinement avec vos proches ?

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps maussade pour accompagner le confinement

Si Matante Rosina est en confinement, ses rhumatismes ne mentent pas : la pluie devrait rester bien présente dans l'île ce mercredi 25 mars 2020. Dans l'est et le nord, c'est un temps plus que maussade qui devrait sévir. Un temps à rester sous la couette, ce qui tombe plutôt bien en cette période de confinement. Des averses sont aussi à attendre dans l'ouest à partir du début de l'après-midi, après une matinée plutôt ensoleillée.