L'épidémie de dengue se poursuit avec 442 cas de dengue confirmés du 9 au 15 mars 2020. Actuellement, les regroupements de cas sont toujours localisés dans les communes du Sud de l'île, et particulièrement à Saint-Louis, même si la dispersion des cas est importante avec 23 communes touchées. Le nombre de passages aux urgences est également en augmentation. Aussi, la Préfecture de la Réunion et l'ARS appellent la population à la plus grande vigilance. Il faut se protéger des piqures de moustiques et continuer à se protéger même malade pour ne pas contaminer son entourage. Dans ce contexte épidémique, la participation active des réunionnais dans la mise en oeuvre des mesures de prévention est essentielle pour limiter l'extension du virus. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'ARS. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

