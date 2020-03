Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 15 heures

Si Matante Rosina est en confinement, ses rhumatismes ne mentent pas : la pluie devrait rester bien présente dans l'île ce mercredi 25 mars 2020. Dans l'est et le nord, c'est un temps plus que maussade qui devrait sévir. Un temps à rester sous la couette, ce qui tombe plutôt bien en cette période de confinement. Des averses sont aussi à attendre dans l'ouest à partir du début de l'après-midi, après une matinée plutôt ensoleillée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

