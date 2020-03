BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce jeudi matin 26 mars 2020.



- Covid-19 : 115 cas dans l'île, le porte-hélicoptères Mistral déployé à La Réunion et à Mayotte

- Le coronavirus continue ses ravages malgré le confinement du tiers de la planète

- La revanche de ces métiers (injustement) dévalorisés

- Coronavirus : la crise économique guette les professions libérales

Ce mercredi le bilan est encore monté d'un cran à La Réunion, avec 21 cas supplémentaires de Covid-19 en une journée. Le total dépasse la barre symbolique des 100 malades avec 15 cas en tout sur l'île pour l'instant. Au moins 11 personnes ont contracté la maladie directement à La Réunion, tandis que les autres sont des cas importés. Considérés comme guéris des patients ont été autorisés à rentrer chez eux. La Réunion et Mayotte sont passées au stade 2 de l'épidémie, signant le début d'une chaîne de transmission locale. Dans la soirée, Emmanuel Macron a annoncé un plan massif d'investissement pour l'hôpital, il a également décidé de lancer l'opération "résilience" qui implique le déploiement du porte-hélicoptères Mistral dans le sud de l'océan indien. Restez avec nous pour suivre les dernières informations liées au coronavirus dans ce live. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le coronavirus continue ses ravages malgré le confinement du tiers de la planète

Implacable, la pandémie de coronavirus continuait mercredi de semer la mort malgré des mesures de confinement d'une ampleur inimaginable il y a encore quelques jours, qui concernent désormais plus de trois milliards de personnes.

Caissiers, enseignants, éboueurs, infirmiers, pompistes etc, ces corps de métier sont régulièrement injustement dévalorisés. Pourtant, ils agissent au quotidien, dans l'ombre, en apportant des services essentiels à la société. En ces temps de confinement, et d'épidémie de Covid-19, ces personnels leur revanche. Bravant le danger et les risques sanitaires pour permettre à La Réunion de ne pas sombrer dans un chaos total, ils sont passés de l'ombre à la lumière. L'épidémie aura enfin réussi à changer les regards de la population sur ces personnes, et ces métiers qui méritent le même respect que toute autre profession. Pourvu que ça dure...

Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin assurait la semaine dernière que l'Etat accompagnerait toutes les professions pendant la crise sanitaire, le confinement, et le ralentissement forcé de l'économie, y compris les professions libérales. Et pour cause, beaucoup d'entre elles requièrent des contacts avec autrui dans leur bon fonctionnement et sont donc frappées de plein fouet par les restrictions de déplacements. Si la plupart réussissent pour le moment à s'adapter, une prolongation de la situation actuelle pourrait engendrer de sérieuses répercussions économiques.

La pa Météo France i di, sé zot i di

Matante Rosina respecte le confinement à la lettre et ne peut toujours pas sortir de chez elle. Pourquoi donc risquer de propager le virus à La Réunion et récolter une amende salée ? Les habitants de l'est de l'île ferait bien de faire de même vu le temps pluvieux, voire orageux dans l'après-midi, qui s'annonce. Et puis les habitants de l'ouest aussi d'ailleurs pour profiter des quelques rayons de soleil sur la terrasse ou à la fenêtre avec son petit café.