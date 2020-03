Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Matante Rosina respecte le confinement à la lettre et ne peut toujours pas sortir de chez elle. Pourquoi donc risquer de propager le virus à La Réunion et récolter une amende salée ? Les habitants de l'est de l'île ferait bien de faire de même vu le temps pluvieux, voire orageux dans l'après-midi, qui s'annonce. Et puis les habitants de l'ouest aussi d'ailleurs pour profiter des quelques rayons de soleil sur la terrasse ou à la fenêtre avec son petit café. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Matante Rosina respecte le confinement à la lettre et ne peut toujours pas sortir de chez elle. Pourquoi donc risquer de propager le virus à La Réunion et récolter une amende salée ? Les habitants de l'est de l'île ferait bien de faire de même vu le temps pluvieux, voire orageux dans l'après-midi, qui s'annonce. Et puis les habitants de l'ouest aussi d'ailleurs pour profiter des quelques rayons de soleil sur la terrasse ou à la fenêtre avec son petit café. (Photo rb/www.ipreunion.com)