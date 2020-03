BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 27 mars 2020.



135 cas de Covid-19 à La Réunion, dont 14 autochtones

Ce vendredi 27 mars 2020 marque le 11ème jour de confinement à La Réunion comme en métropole, et le temps peut commencer à sembler long... Pourtant, il est nécessaire de rester confiner, alors que le nombre de cas s'élève maintenant à 135 dans l'île, suite à l'annonce de 20 cas supplémentaires ce jeudi soir. 14 cas sont déclarés comme autochtones. Suivez notre live pour connaître les dernières actualités liées au coronavirus

Coronavirus : 500.000 cas avérés, 23.000 morts, trois milliards de personnes confinées sur la planète

Les Etats-Unis étaient en passe de devenir jeudi l'épicentre de la pandémie de coronavirus qui a infecté plus d'un demi-million de personnes , semant la mort, l'effroi et déprimant gravement une économie mondiale que les dirigeants du G20 ont promis de soutenir à coups de milliers de milliards de dollars.

Don du sang : les stocks résistent au confinement grâce à la mobilisation

L'Etablissement français du sang l'avait annoncé dès le début du confinement : les collectes continuent, malgré l'épidémie. Seul petit changement, ces prélèvements se font désormais sur rendez-vous. Et bonne nouvelle, les donneurs sont restés mobilisés.

Coronavirus : les kinés se tiennent prêts à venir en aide

Depuis ce lundi 23 mars 2020 et le passage officiel de La Réunion au stade 2 de l'épidémie de coronavirus, les kinésithérapeutes et toutes les professions de santé ont accès aux masques distribués par les officines de pharmacie, au même titre que les médecins et infirmiers qui en étaient les seuls bénéficiaires jusque-là. À la demande de l'Agence régionale de santé (ARS), l'Ordre des kinés a par ailleurs constitué une réserve sanitaire : une liste de kinés volontaires, qui assisteront les hôpitaux en cas d'urgence extrême.

La pa Météo France i di, sé zot i di

Matante Rosina cherche de nouvelles activités pendant le confinement. Elle ne pourra même pas boire le café sur sa terrasse ce vendredi matin, au risque d'être mouillée par la pluie qui s'annonce sur la quasi-totalité de l'île. Les habitants de Saint-Leu, Saint-Benoît et Saint-Denis seront plus chanceux avec du soleil dès les premières heures de la journée. Pour les autres, il faudra attendre l'après-midi pour que les rayons de soleil viennent réchauffer la kaz et les coeurs. Et chez vous que dit le ciel ?