L'Etablissement français du sang l'avait annoncé dès le début du confinement : les collectes continuent, malgré l'épidémie. Seul petit changement, ces prélèvements se font désormais sur rendez-vous. Et bonne nouvelle, les donneurs sont restés mobilisés. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"On collecte environ 80 poches de sang quotidienne, contre une centaine en période normale" explique Nathalie Grondin, directrice de communication de l'EFS. Mais cette baisse de collectes s'accompagne d'une baisse des demandes de poches de sang, notamment grâce à l'arrêt des procédures chirurgicales non-urgentes.



"L'important aujourd'hui c'est que la population continue à se mobiliser comme elle le fait, et nous n'aurons pas de problèmes de réserves" souligne l'EFS. Pour cela, il suffit de prendre rendez-vous dans les locaux de l'EFS au CHU du Nord ou à Saint-Pierre, ou bien sur les différentes collectes mobiles qui continuent d'être organisées.



"L'unique différence, c'est qu'il faut maintenant prendre rendez-vous afin que l'on puisse s'assurer de pouvoir respecter les gestes barrière" explique Nathalie Grondin. Il est demandé aux donneurs de se désinfecter les mains avant le prélèvement, le personnel est équipé de masques. Les plages horaires ont été étendues pour permettre autant de prélèvements qu'à l'habituel. Un créneau de vingt minutes permet la prise en charge de deux donneurs. Lors des collectes mobiles, des masques sont aussi fournis aux donneurs.



A noter qu'à partir du mardi 31 mars, il sera possible de prendre rendez-vous en ligne sur le site www.monrdvdondesang.fr



Pour convenir d'un rendez-vous, contactez :



Pour les sites fixes :

• EFS Saint-Denis au 0262 90 53 81

• EFS Saint-Pierre au 0262 25 48 01

Ouverture du Lundi au Vendredi de 08h00 à 14h00 et le second samedi de chaque mois



Pour les collectes mobiles :

• au 0262 90 53 07

• au 0262 90 53 92

(permanence téléphonique du Lundi au Vendredi de 08h00 à 17h00 / possible via messenger pendant le week -end)



Les citoyens sont autorisés à se déplacer pour aller donner leur sang sur les sites de collecte de l’EFS, sous réserve de remplir l’attestation officielle ou une déclaration sur l’honneur indiquant aller donner leur sang, au motif de l’assistance aux personnes vulnérables.

- Les prochaines collectes mobiles -

A partir de lundi 30 mars, les collectes mobiles seront concentrées dans l'ouest et au Tampon. Chaque jour, l'EFS se concerte pour décider des zones à couvrir en fonction de la demande, n'hésitez pas à les contacter. Voici les dates et lieux des prochaines collectes :

- Qui peut donner son sang -

Pour rappel, afin de pouvoir donner son sang, il faut :

- avoir entre 18 et 70 ans

- être en bonne santé

- avoir un poids au moins égal à 50 kilos

- être reconnu(e) médicalement apte au don par le médecin de prélèvement

Dans certaines situations, vous devez attendre pour donner votre sang :

- 7 jours après la fin d'un traitement par antibiotiques

- 1 jour après des soins dentaires (sauf détartrage)

- 14 jour minimum après une fièvre.

- 4 mois après un voyage dans un pays où sévit le paludisme (Notamment Madagascar et Mayotte)

- 4 mois après un tatouage ou un piercing

- 4 mois après une intervention chirurgicale avec anesthésie générale

- 4 mois après une endoscopie (fibroscopie, coloscopie…)

- 6 mois après un accouchement (l’allaitement ne constitue pas une contre-indication)

as / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com